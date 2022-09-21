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Общество21 сентября 2022 3:30

В городке Нефтяников пройдут плановые гидравлические испытания

C 9:00 до 16:00 21 сентября 2022 года будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых се-тях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.