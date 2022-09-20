С 20 сентября поезд из Омска в Новосибирск станет ходить ежедневно

Омичи смогут легче добраться в другие города страны. Фото: Виталий КАРНАУХ

Накануне стало известно об изменениях в курсировании трех поездов дальнего следования. Они станут ходить чаще. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, поезд №108 по маршруту Омск-Новосибирск будет ходить ежедневно, начиная с 20 сентября. Прежде он ходил только дважды в неделю. Время в пути составит около 8 часов.

Кроме того, с 28 сентября будут ходить чаще поезд №123/124 Новосибирск-Белгород и №125/126 Новосибирск-Новый Уренгой. Теперь они будут отправляться из Омска через день. Ранее они ходили всего лишь раз в 4 дня.

Напомним, ранее в график движения этих поездов также вносили корректировки.