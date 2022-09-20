Суд обязал омича убрать незаконно установленный гараж в центре города

Убирать гараж мужчина не хотел до последнего. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно, что суд удовлетворил иск администрации Центрального округа и обязал жителя города убрать незаконно установленный гараж. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.

Окружная администрация в иске потребовала убрать гараж, который был незаконно установлен в 100 метрах от многоэтажки по улице Волочаевкой. Договора об аренде земли у мужчины не было, то есть участок был занят самовольно. Омич не стал убирать гаражный бокс в досудебном порядке.

Суд рассмотрел иск и встал на строну администрации Центрального округа. Инстанция своим решением обязала мужчину убрать гараж с земельного участка, занимаемого им.

Однако омич никак не отреагировал на решение суда. Тогда к делу подключились судебные приставы, которые предложили ему убрать гаражный бокс самостоятельно и объяснили, что в том случаев, если он этого не сделает, то эти займется взыскатель. Иными словами, ответчику бы тогда пришлось бы заплатить за это. Поэтому мужчина решил не медлить и своими силами убрал незаконно установленный гараж.