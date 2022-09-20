В Омской области за сутки потушили три лесных пожара

Фото: пресс-служба омского лесничества.

Накануне в Омской области ликвидировали три лесных пожара в Любинском, Черлакском и Омском районах. Об этом сообщили в пресс-службе омского лесничества.

Как рассказали в ведомстве, первое возгорание, которое произошло в березовом лесу в Черлакском районе, оперативно обнаружили и полностью потушили за 2 часа. Пожар мог произойти по вине людей -огонь шел от обочины дороги через поле, а потом добрался до деревьев. В тушении принимала участие бригада из 8 человек личного состава и 4 единицы техники.

Еще одного возгорании произошло утром в понедельник в «Любинский лесхозе». Ликвидация пожара заняла несколько часов и была закончена только к пяти вечера. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Третий пожар произошел минувшей ночью в Омском районе из-за мусора, который сначала выбросили рядом с лесом, а потом подожгли.

- Люди вывезли свой мусор, вывалили его рядом с лесом, а ночью подожгли, Пожар жители деревни Подгородка сразу заметили, ведь зарево было видно издалека; как только мы узнали о нем, выехали на тушение. Хорошо, что быстро среагировали: огонь чуть в лес не пошел – там рядом сосны растут! Очень помогла автоцистерна, которую мы закупили на федеральные средства нацпроекта пару лет назад: вылили на это место почти тонну воды. Сегодня место возгорания еще дымится, будем продолжать его заливать, –рассказал Хасан Шарипов, и.о. директора Подгородного лесхоза.

Напомним, сегодня в Омской области синоптики прогнозируют 3 класс пожарной опасности из-за жаркой погоды.