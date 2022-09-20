Лучшие физкультурники Омска выступят в финальном этапе городской спартакиады «Спортивный город»

В субботу, 24 сентября, состоится финальный этап XXI городской спартакиады «Спортивный город» по летней программе. Соревнования пройдут на базе средней общеобразовательной школы №142 (ул. Харьковская, 21). Состязания начнутся в 10:00. Торжественная церемония открытия – в 12:00.

В нынешнем году мероприятие посвящено 200-летию Омской области.

В программу спартакиады включены семь соревновательных видов. Среди них – волейбол, дартс, стритбол, настольный теннис, мини-футбол, веселые старты, спортивные эстафеты.

Участниками спартакиады в разных видах программы станут воспитанники детских садов, школ города, клубов для детей и молодежи, обучающиеся общеобразовательных школ города, команды комитетов территориального общественного самоуправления, сборные предприятий

и организаций.

Ранее, 17 и 18 сентября, определятся финалисты соревнований по мини-футболу и волейболу. Игры пройдут на стадионе спортивной школы «Красная звезда» и в спортивном комплексе «Юность».

- Спартакиада «Спортивный город» проводится в Омске уже более 20 лет. Все эти годы ее главными особенностями являются массовость и доступность. Состязания проходят по принципу «двор-округ-город», – отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Владимир Некрасов. – В этом году участниками спартакиады стали свыше 10 тысяч человек. А за награды финальных соревнований поборются более 700 лучших физкультурников.

ПРОГРАММА:

10:00 – 16:00 –волейбол;

10:00 – 12:00 – дартс;

11:00 –14:00 – стритбол;

12:30 –15:00 –настольный теннис;

10:00 –16:30 – мини-футбол;

11:00 –13:10– веселые старты

13:10 – 14:10 – спортивные эстафеты;

12:00 – 12:30 – церемония торжественного открытия