В Омске на проспекте Мира приступили к замене 6 светофоров

Замена ограждений идет полным ходом. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне стало известно, что в Омске начали замену 6 светофоров на проспекте Мира. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в городской администрации, в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения до конца октября в городе будет заменено 10 светофоров, а также установлен проекционный пешеходный переход на улице ул. Будеркина.

Подрядчик ООО «Экоми» за 16,6 миллионов рублей реализует новый проект по организации дорожного движения на проспекте Мира - участок от улицы Нефтезаводская до улицы Красный Путь. Он включает себя замену 455 знаков, 6 светофоров и 1,3 тысячи метров ограждений около проезжей части. Кроме того, подрядчик должен обустроить два новых островка безопасности, обновить дорожную разметку, а также перенести остановку общественного транспорта.

- Новые объекты дорожной инфраструктуры на проспекте Мира и других улицах необходимы, прежде всего, для снижения аварийности на участках с высокой концентрацией ДТП, - отметил начальник управления по содержанию и ремонту дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

Всего на реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» выделили свыше 56 миллионов рублей - 50 из них из областного бюджета и 6,2 из бюджета города.

Напомним, ранее в Омске завершили реконструкцию 59 дворовых территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».