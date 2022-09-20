В Омске начали строить многоэтажку для переселенцев из аварийного жилья

На месте будущей многоэтажки уже начаты работы. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске продолжают строительство многоэтажки на 218 квартир в Ленинском округе по улице 6-й Станционной. Дом специально возводят для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Как рассказали в ведомстве, строительство дома для переселения омичей из аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведет подрядчик «Подрядная организация - ООО «ДСК-3». Возводимая многоэтажка будет состоять из 218 квартир, обще площадь которых составит свыше 9,5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время подрядчик уже завершил работы по демонтажу инженерных сетей и подготовил котлован. На объекте уже установлен башенный кран.

Сдать многоквартирный дом на 6-й Станционной планируют уже в конце 2023 года. В него переселят 600 омичей из аварийного жилья.

Напомним, ранее департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на строительство 17-этажки на Московке.