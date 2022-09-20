В Омске мировой суд оштрафовал «НефтеГазКомплект» на полмиллиона рублей за взятку

Штраф за взятку в 428 тысяч рублей составил 500 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне омский мировой суд вынес решение по административному делу в отношении ООО «Научно-производственный завод «НефтеГазКомплект».Компанию обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, во время прокурорской проверки было выявлено, что руководство ООО «Научно-производственный завод «НефтеГазКомплект» передало имущество и оказало и услуги имущественного характера главе филиала «Центральная база производственного обслуживания» АО «Транснефть – Западная Сибирь» на сумму в размере в 428 тысяч рублей. За это начальник структурного подразделения предприятия должен был помочь в том, чтобы ремонтные комплекты шиберной задвижки по договорам поставки были приняты без всяких препятствий.

Кроме назначенного штрафа в 500 тысяч рублей, суд наложили арест на его сумму, чтобы его решение было точно исполнено. Компании также запрещено участвовать в государственных и муниципальных закупках

Напомним, ранее суд оштрафовал компанию, которая загрязняла вводу в Иртыше.