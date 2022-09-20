В Омской области в Иртышском завершают строительство детсада на 140 место

Готовность объекта составляет 91%. Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В поселке Иртышском Омского района строители завершают работы по строительству детского сада на 140 мест по улице Лизы Чайкиной. Об сообщили в региональном минстрое.

Подрядчик ООО «Мирас», выбранный по итогам аукциона 29 августа 2022 года, приступил к выполнению финального этапа на строительстве детского сада в поселке Иртышском. Сейчас рабочие монтируют откосы оконных проёмов, грунтуют стены коридоров здания, красят и отделывают стен пищеблока и помещений второго этажа.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время в двухэтажном здании детсада приступят к наладке пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и сетей связи. При этом рабочие уже завершили монтаж системы вентиляции и дымоудаления, а также инженерных сетей. На данный момент готовность объекта составляет 91%. Ввести в эксплуатацию детсад планируют в декабре 2020 года.

В детском саду, рассчитанном на 140 место, будет создано 6 групп , из которых 2 ясельные.

Напомним, ранее в Омске департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство садика на 140 мест в микрорайоне «Амур-2».