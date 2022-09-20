С 3 октября жители региона смогут улететь из Омска в Новокузнецк за 2 тысячи рублей

Обладатели билета за почти 2 тысячи рублей смогут взять на борт только ручную кладь до 5 килограммов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что с 3 октября омичи смогут улететь в Новокузнецк. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Utair».

Перевозчик открывает рейс по новому маршруту Омск-Новокузнецк. Самолеты «Utair» будут летать в крупный город Кузбасса по понедельникам и средам. Вылетать воздушное судно из Омска будет в 11:50, из Новокузнецка - в 16:05.

- Прямые рейсы внутри Сибирского федерального округа важны для жителей региона. Благодаря новому рейсу путь из Омска в Новокузнецк займет менее 2,5 часов, — прокомментировал президент авиакомпании «Utair» Олег Семенов.

Приобрести билет по тарифу «минимум» на 3 октября уже можно всего за 2 тысячи рублей. «Оптимум» будет дороже - около 3 тысяч рублей.

Напомним, сейчас омичи могут улететь самолетами этого авиапервозчика в несколько городов России - в Тюмень, Ханты-Мансийск, Кемерово, Сургут, Нижневартовск и Красноярск.