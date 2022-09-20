В Омске в день 200-летия региона не будет салюта

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне губернатор Александр Бурков рассказал, что 1 октября в день 200-летия региона омичей и гостей города ждет грандиозный фестиваль 32 муниципальных районов, который пройдет на площади перед торговым центром «Континент».

На народных гуляниях в Омске в субботу, 1 октября, свои достижения жителям и гостям города покажут ремесленники, музыканты, кулинары и артисты. Здесь же будут работать тематические фото- и гастрозоны, площадки спортивных федераций и национальных объединений.

Омичи и гости города смогут посетить несколько мастер-классов по различным ремеслам, а также приобрести берестяные картины, сибирские варежки, гончарные и многое другое.

В 17:00 на празднике для жителей города выступит с концертом легендарная российская группа «Любэ» со своим бессменным солистом Николаем Расторгуевым.

Однако обещанного ранее салюта омичи не увидят. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков у себя в телеграм-канале.

- Что касается салюта, то я принял решение его отменить - сейчас не время для залпов. Но я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацисткой нечисти, - написал глава региона.

Напомним, ранее в Омске в честь 200-летия региона на автобусы, троллейбусы и трамваи нанесли новое брендирование.