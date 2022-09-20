В Омске на следующей неделе отпразднуют 200-летие региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне стало известно, что грандиозное празднование 200-летия региона пройдет в Омске уже в следующую субботу, 1 сентября, с 12:00 до 18:00 на площади у торгового центра «Континент» на Левобережье. Об этом сообщили пресс-службе правительства Омской области.

Как рассказали в ведомстве, с 12:00 до 17:00 на площадке будет проходить фестиваль муниципальных районов «200 чудес Омской области». Он станет частью обширной программы юбилейных торжеств и мероприятий. На нем омичам и гостям региона расскажут об уникальных достижениях 32 районов Омской области, представив их в образе «чудес».

- Все они и 5 городских округов Омска представят на нем наиболее яркие события, которые связаны с историческими и природными особенностями районов, их культурными традициями, проектами и ремеслами, а также продукцию различных производств и подворий. Для удобства зрителей и участников все муниципальные районы условно поделены на 4 географические зоны: север, юг, запад, восток, - пояснили в пресс-службе правительства.

На площади перед торговым центром жители Омска увидят экспозиции музея-заповедника «Старина Сибирская» и Большереченского зоопарка, «Пяти озер» и «Любинской сгущенки». У них также будет возможность познакомиться с туристическими маршрутами и достопримечательностями региона – озёр Эбейты, Окунево, Московско-Сибирский тракт, Черное озеро, горячие источники и многое другое.

В 17:00 на сцене, установленной на площади у ТЦ Континент, в 17:00 для жителей региона выступит группа «Любэ» со своим бессменным солистом Николаем Расторгуевым.

Напомним, салюта на праздники не будет.