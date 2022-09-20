В Омске начали продавать билеты на первый матч «Авангарда» на «G-Drive Арене»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне в Омске открыли продажу билетов на первый домашний матч «Авангард», который пройдет на новой «G-Drive Арене». Об этом сообщили в пресс-службе стадиона. Омичи уже могут приобрести билеты на первую домашнюю игру омских «ястребов», которая пройдет уже 8 октября. На ней хоккеисты «Авангарда» встретятся с магнитогорским «Металлургом». Стоимость билета напрямую зависит от выбранного сектора.

Отметим, самые дешевые билеты в секторе 201 - их цена варьируется от 490 до 690 рублей. Однако на игру с хабаровским «Амуром», которая пройдет 13 октября, его пока можно приобрести по цене от 200 рублей (секторы 201, 211, 220).

Напомним, в этот четверг, 22 сентября, на «G-Drive Арене» состоится матч «Молодежной хоккейной лиги». На нем «Омские Ястребы» встретятся с новосибирскими «Сибирскими».