ХК «Авангард» из Омска одержал вторую победу подряд с начала сезона КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Авангард.

Накануне хоккеисты омского ХК «Авангард» одержали вторую победу с начала нового сезона КХЛ.

На матче, прошедшем на выезде - в Челябинске, омские «ястребы» встретились с местным «Трактором». Игра закончилась в пользу омичей со счётом 3:1. Эта победа стала второй для «Авангарда» после шести поражений подряд.

Первую шайбу от омской команды на 23 минуте матча забросил Сергей Толчинский. Спустя две минуты вторая прилетела в ворота от Рида Буше. Третью челябинский трактор от Александра Береглазова на 41 минуте матча. При этом забить в ворота омичей удалось челябинцам только на 55 минуте игры.

В следующий раз «Авангард» сыграет на выезде с хоккейным клубом «Сочи».

Напомним, ранее омские «ястребы» одержали победу над «Барысом».