Омский Россельхознадзор обеспокоен количеством свалок на землях сельзхозназначения

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области.

Накануне региональное управление Россельхознадзора выразило обеспокоенность ситуацией со свалками на территориях сельхозназначения. Об сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты омского Россельхознадзора выявили с 2017 года 186 свалок, общая площадь которых почти 415 гектаров.

- По состоянию на 14 сентября 2022, несмотря на принимаемые меры, неликвидированы 130 свалок ТКО на площади около 250 га, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения. Это является нарушением природоохранного законодательства, прав граждан на благоприятную и безопасную среду жизнедеятельности, - рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что проблема ликвидация свалок - одна из ключевых в регионе. Ее основная причина - отсутствие объектов, где можно складировать отходы. Сдать в эксплуатацию их намерены лишь в 2024 году. На пути ликвидации свалок встает другая проблема, которая заключается в том, что местные органы власти нарушают земельное законодательство, предоставляя возможность размещать «кладбища отходов» на землях сельхозназначения.

Ходить за примером далеко не нужно. В Тюкалинском районе администрация села Бекишево выделила 2,1 гектара земли сельхозназначения под свалку отходов производства. Однако специалисты Россельхознадзора оперативно отреагировали и заставили чиновников вернуть участок в прежний вид и вывезти накопленный мусор.

Ведомство решило направить предложение о том, чтобы убрать свалки отходов с земель сельхозназначения, губернатору Омской области Александру Буркову, в минприроды и главам 22 муниципальных районов, где они были выявлены.