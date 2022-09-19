В Омске в городских парках изменили время работы аттракционов

Фото: сайт «городские парки»

Накануне руководство муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» сообщило, что теперь принадлежащие ему аттракционы - в «Советском парке» и на улице Лизы Чайкиной - изменят свой график работы.

Как рассказали в муниципальном предприятии, теперь аттракционы будут работать с 11:00 до 20:00. Объясняют это тем, сократилась продолжительность светового дня. С наступлением осени темнеть на улице как всегда начинает рано.

Отметим, вполне возможно, что также причиной изменить график работы аттракционов могла стать погода. Хотя на этой неделе в Омске и ожидается непродолжительное «бабье лето». В ближайшие дни потеплеет до +28 градусов.

Напомним, в Омске в следующую субботу в «Парке имени 30-летия ВЛКСМ» пройдет экологический праздник. На нем омичи смогут узнать об экологических привычках, сдать вторсырье и обменять свои вещи.