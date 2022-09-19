В Омске отопительный сезон могут начать уже на следующей неделе

В прошлом году отопление включили рано - 16 сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в омской мэрии рассказали, когда в квартирах омичей станет наконец-то тепло. На этой неделе горячих батарей жителям города ждать не стоит. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства городской администрации.

В ведомстве заверили, что старт отопительного сезона пока отложат в связи с пришедшем в Омск «бабьи летом». На этой неделе в городе будет и правда жарко - температура в ближайшие три дня будет держаться в диапазоне от +27 до +29 градусов. Тепло квартиры поступит сразу после того, как похолодает. При этом как всегда сперва станет тепло в учреждениях социальной сферы - в школах, больницах и других, а только потом в домах омичей.

Таким образом, уже в течение следующей недели отопление включат и в квартирах жителей города.

Напомним, ранее мэрия утверждала, что отопительный сезон будет начат не раньше 15 сентября, но и не позже 10 октября.