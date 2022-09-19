Россельхознадзор пресек вывоз свыше 500 тысяч тонн пшеницы из Омской области в Казахстан

Только на минувшей неделе предотвратили ввоз 300 из 500 тысяч тонн. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Накануне сотрудники регионального управления Россельхознадзора предотвратили вывоз нескольких партий пшеницы общим весом в 300 тысяч тонн из Омской области в Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителей транспортных средств не было товаросопроводительных документов на партии пшеницы. Согласно закону как ввозить на территорию Российской Федерации, так и вывозить из страны зерно запрещено без необходимой документации.

Всего с 1 сентября специалисты регионального управления Россельхознадзора в сотрудничестве с таможенниками предотвратили вывоз свыше 500 тысяч тонн зерна из Омской области в Казахстан.

Напомним, ранее ведомство пресекло ввоз из Республик Казахстан партии перцев, зараженных опасным сорняком. Овощи были изъяты и сожжены под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Омской области.