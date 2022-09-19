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Общество19 сентября 2022 10:28

Россельхознадзор пресек вывоз свыше 500 тысяч тонн пшеницы из Омской области в Казахстан

На всех партии зерна отсутствовали товаросопроводительные документы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Только на минувшей неделе предотвратили ввоз 300 из 500 тысяч тонн.

Только на минувшей неделе предотвратили ввоз 300 из 500 тысяч тонн.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Накануне сотрудники регионального управления Россельхознадзора предотвратили вывоз нескольких партий пшеницы общим весом в 300 тысяч тонн из Омской области в Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителей транспортных средств не было товаросопроводительных документов на партии пшеницы. Согласно закону как ввозить на территорию Российской Федерации, так и вывозить из страны зерно запрещено без необходимой документации.

Всего с 1 сентября специалисты регионального управления Россельхознадзора в сотрудничестве с таможенниками предотвратили вывоз свыше 500 тысяч тонн зерна из Омской области в Казахстан.

Напомним, ранее ведомство пресекло ввоз из Республик Казахстан партии перцев, зараженных опасным сорняком. Овощи были изъяты и сожжены под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Омской области.