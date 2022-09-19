Транспортный следком проводит проверку по факту смерти пилота в Омском аэропорту

Борт запросил экстренную посадку в Омском аэропорту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводится доследственная проверка из-за гибели командира воздушного судна, летевшего рейсом Новокузнецк – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Омский следственный отдел на транспорте.

- Организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что пилот скончался накануне. Экстренную посадку в Омском аэропорту совершил его коллега. По прибытии медики констатировали смерть командира.