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Происшествия19 сентября 2022 10:09

Транспортный следком проводит проверку по факту смерти пилота в Омском аэропорту

Выясняются все детали произошедшего
Виктория КОВЕРНЕВА
Борт запросил экстренную посадку в Омском аэропорту.

Борт запросил экстренную посадку в Омском аэропорту.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводится доследственная проверка из-за гибели командира воздушного судна, летевшего рейсом Новокузнецк – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Омский следственный отдел на транспорте.

- Организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что пилот скончался накануне. Экстренную посадку в Омском аэропорту совершил его коллега. По прибытии медики констатировали смерть командира.