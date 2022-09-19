Дзюдоисты из Омска завоевали 4 золотых медали на соревнованиях в Красноярске

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накаyуне омские спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти заслуженного тренера России В.Н.Назарова в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В соревнованиях в столице Красноярского края приняли участие свыше 200 спортсменов из 13 регионов страны - юниоры и юниорки до 21 года. По их итогам дзюдоисты из Омска завоевали четыре медали.

Обладателями трех медалей стали воспитанники омской спортшколы №17. «Серебро» выиграл Аят Кусаинов, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. «Бронза» досталась Егору Саблину (до 66 кг) и Давиду Григоряну (до 81 кг). Третья место также в весовой категории до 81 килограмма занял Иван Шумский.

С победой дзюдоистов поздравил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта омской мэрии Владимир Некрасов.

- Поздравляю омских дзюдоистов и их с успешным выступлением на всероссийских соревнованиях. Ребята показали достойный результат. Желаю им новых красивых побед -, сказал чиновник.

Напомним, в минувшее воскресенье победительницей Московского марафона стала бегунья из Омска Марина Ковалева. Она преодолела дистанцию в 42 километра за 2,5 часа.