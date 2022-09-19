В ОмГАУ прошел третий поединок медиапроекта «MEDIAVERSUS: Зумеры Vs Миллениалы»

Эта встреча отличалась от предыдущих: баттл по-прежнему состоял из трех блоков, однако условия второго раунда были изменены.

В первом блоке «Моя аграрная профессия» участники отвечали на вопросы и размышляли о стереотипах, связанных с аграрной тематикой.

«Самая престижная аграрная профессия?» По мнению Елизаветы Осипенко, трудно выделить какую-то одну, они все они важны, так как направлены на людей.

Максим Сергеевич Чекусов отметил, что ту профессию, которой занимается человек, он и считает престижной . «Труженики села – их престиж неоспорим для меня».

«Жить за пределами города – непрестижно». Максим Сергеевич Чекусов рассказал, что он живет в пригороде, и надо думать не о престиже, а о будущем. «Сегодня постепенно обустраивается инфраструктура на селе, появляется всё необходимое для молодого поколения. Надо стремиться к тому, чтобы на селе было жить престижно». Елизавета Осипенко подметила, что по ее мнению, нет разделения на престижно и не престижно. «Город и деревня - это различные местности. Это всё равно, что сравнить, где нравится больше : в горах или на море? Однако, люди, живущие в деревне, более искренние и открытые».

Во втором раунде встречи Максим Сергеевич Чекусов и Елизавета Осипенко проверили знания сленга двух поколений. Так, участники предположили, что могло бы значить то или иное слово. К примеру, Максиму Сергеевичу досталось объяснить значение слова представителей современного поколения – « байтить», а Елизавета призадумалась над словом из поколения 90-ых – «шейпинг».

В завершение беседы Максим Сергеевич Чекусов и Елизавета Осипенко поразмышляли на тему будущего аграрной отрасли. В этом вопросе их предположения мало чем отличались.

Чьи мнения оказались более убедительными, решили зрители стрима, для них было запущено голосование в группе Омского ГАУ ВКонтакте. Кстати, запись баттла также можно посмотреть в группе университета по ссылке.

23 сентября в 12.30 состоится четвертый «поединок» медиабаттла, его участники будут объявлены совсем скоро. Следите за новостями в социальных сетях вуза.

Встречаемся на том же месте, в тот же час!

Проект осуществляется на средства гранта Росмолодежи.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.