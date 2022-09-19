Концерт «Любэ» и салют могут не состояться 1 октября в Омске

Пока официальной информации от организаторов нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске 1 октября могут не состояться концерт «Любэ» и салют в честь 200-летия области. Об этом сообщает «ОмскИнформ» со ссылкой на источники в правительстве.

- Сейчас решается вопрос, проводить ли салют после масштабного праздника и концерта группы «Любэ», - уточняет издание.

Предполагается, что это связано с обстановкой на Украине. Ранее торжества были отменены в Ростове-на-Дону, Воронеже и Калининградской области. На прошедших выходных не состоялся День города в Волгодонске.