Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 9:23

Концерт «Любэ» и салют могут не состояться 1 октября в Омске

В регионах массово отменяют праздничные мероприятия
Виктория КОВЕРНЕВА
Пока официальной информации от организаторов нет.

Пока официальной информации от организаторов нет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске 1 октября могут не состояться концерт «Любэ» и салют в честь 200-летия области. Об этом сообщает «ОмскИнформ» со ссылкой на источники в правительстве.

- Сейчас решается вопрос, проводить ли салют после масштабного праздника и концерта группы «Любэ», - уточняет издание.

Предполагается, что это связано с обстановкой на Украине. Ранее торжества были отменены в Ростове-на-Дону, Воронеже и Калининградской области. На прошедших выходных не состоялся День города в Волгодонске.