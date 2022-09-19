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Общество19 сентября 2022 8:49

Омичи к концу лета пересели на электрички

В правительстве считают, что это благодаря низким ценам за проезд
Виктория КОВЕРНЕВА
К концу летнего сезона количество электричек увеличено из-за начала учебного года.

К концу летнего сезона количество электричек увеличено из-за начала учебного года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На электрички стали пересаживаться омичи. Только в августе фиксируется рост пассажиропотока на данном виде транспорта на 7%.

- Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляются в Иртышском, Исилькульском, Называевском и Татарском направлениях, - напоминают в региональном правительстве.

За эти перевозки, которые субсидируются из регионального бюджета, АО «Омск-Пригород» получил за август 24,1 млн рублей.