Под Омском за эти выходные потушили два лесных пожара

На ликвидацию одного из лесных пожаров ушло 8 часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Называевском районе районе потушили два лесных пожара. Сообщили в пресс-службе омского лесничества.

Как рассказали в ведомстве, первый возгорание возникло в минувшую субботу. В его тушении приняли участие 7 человек личного состава. Второй пожар в лиственном лесу обнаружили сотрудники лесной охраны во время патрулирования. На его ликвидацию бригада Называевского лесхоза из 5 человек потратила 8 часов.

- В обоих случаях причиной возгораний стал переход огня с земель иных категорий. Погода была сухая, жаркая, ветреная, поэтому пришлось задействовать много техники: в субботу 3 трактора и 2 автомобиля, а в воскресенье – 2 трактора и 2 УАЗа, а также ранцевые лесные огнетушители и воздуходувки. Оба автомобиля и 1 МТЗ-82 поступили к нам по нацпроекту «Экология» - все они в работе показывают себя отлично. Пожары ликвидированы своевременно на небольших площадях, - рассказал директор САУ «Называевский лесхоз» Юрий Дмитриев.

Напомним, на территории Омской области синоптики прогнозируют 3 класс пожарной опасности. Виной всему пришедшее потепление. На этой неделе воздух прогреется местами до +28 градусов.