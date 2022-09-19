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Общество19 сентября 2022 8:17

Замглавы СКР по Омской области Владислав Бражников может уйти в отставку

Ему прочат сразу два новых рабочих места
Виктория КОВЕРНЕВА
Бражников может занять кресло в структуре правоохранительных органов Самары.

Бражников может занять кресло в структуре правоохранительных органов Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уйти в отставку может замглавы СКР по Омской области Владислав Бражников. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.

Вероятнее всего, увольнение связано с новым местом работы следователя. Собеседники предполагают, что ему готовится место в омском образовании, либо кресло в структуре правоохранительных органов Самары.

Между тем, в Омске предполагают возможную отставку после отпуска прокурора Омской области Николая Студеникина. То же издание связывает это с достижением пенсионного возраста. А вот «Коммерческие вести» связывают это с претензиями федерального центра.