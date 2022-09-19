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Общество19 сентября 2022 7:38

Спасатели провели учения в подожженной омской гимназии №159

Региональное управление МЧС провело тренировочную спасательную операцию
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ГУ МЧС по Омской области

Фото: ГУ МЧС по Омской области

450 учеников гимназии №159 были эвакуированы из здания в рамках учебной тренировки, которую проводило региональное управление МЧС.

По замыслу спасателей, в образовательном учреждении загорелась библиотека на втором этаже. В очаге возгорания остались двое.

- Нам сообщили, что недосчитались двоих. Организованные звенья газодымозащитной службы отправились на поиск людей, - рассказал замначальника ведомства Константин Ториков.

Как пояснили в управлении, такие учения со школьниками проводятся в течение года. Это необходимо, чтобы отработать навык реагирования в экстренной ситуации.