Оперштаб по борьбе с коронавирусом проведет совещание в Омске на этой неделе

Пока режим повышенной готовности в омском регионе действует до 30 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе проведет заседание оперштаб по борьбе с коронавирусом. Решение было принято на аппаратном совещании в правительстве Омской области.

В числе главных вопросов станет продление ограничительных мер на октябрь, а также ситуация с масочным режимом и социальной дистанцией в общественных местах.

Между тем, заболеваемость, по оценке регионального минздрава, находится в стабильном положении. В среднем, за сутки регистрируются до 260 новых пациентов.