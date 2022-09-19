Оперштаб по борьбе с коронавирусом проведет совещание в Омске на этой неделе

Пока режим повышенной готовности в омском регионе действует до 30 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На этой неделе проведет заседание оперштаб по борьбе с коронавирусом. Решение было принято на аппаратном совещании в правительстве Омской области.
В числе главных вопросов станет продление ограничительных мер на октябрь, а также ситуация с масочным режимом и социальной дистанцией в общественных местах.
Между тем, заболеваемость, по оценке регионального минздрава, находится в стабильном положении. В среднем, за сутки регистрируются до 260 новых пациентов.