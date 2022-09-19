В ОмГАУ стартовало обучение новой волны проекта «Школа фермера»

16 сентября в Омском ГАУ состоялось мероприятие, посвященное началу обучения нового потока участников «Школы фермера». Это площадка, на которой объединены возможности и ресурсы министерств, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. В процессе обучения начинающие и уже имеющие опыт фермеры приобретут новые знания, которые позволят запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Обучение фермеров проводится за счет средств Россельхозбанка.

Конкурсный отбор в этом году прошли уже 30 слушателей ( в 2021 году- 25человек), еще четверо будут обучаться за собственные средства.

С приветственным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Михайлович Филонов. Он отметил, что:

«Проект удачно стартовал год назад в регионе, а уже в этом году желающих пройти обучение в "Школе фермера" оказалось даже больше, чем планировалось. Важно, что фермеры не только погружаются в образовательный процесс в Омском аграрном университете, но и оттачивают практические навыки на ведущих сельскохозяйственных предприятиях».

Проректор по экономике и информатизации Омского ГАУ Виталий Михайлович Помогаев подчеркнул, что:

«Опираясь на запросы сельских производителей, органов власти и Россельхозбанка, научно-преподавательский коллектив вуза сформировал актуальные по содержанию образовательные программы. В новом учебном году для обучения определены специализации "Эффективное ведение молочного и мясного скотоводства" и "Экономика и организация отрасли растениеводства в условиях импортозамещения". Стоит отметить, что в обучение вовлечены представители 23 муниципальных образований области. Также в этом году проект насыщен темами цифровизации и цифровой трансформации бизнеса».

Директор Омского филиала АО «Россельхозбанк» Лев Николаевич Янеев акцентировал внимание на том, что:

«Россельхозбанк присутствует в 18 районах области, в год выдает кредитов на сумму более 5,5 млрд.рублей , большая часть из которых носит льготный характер. Хочу пожелать слушателям, чтобы вы получили опыт по финансовому взаимодействию с министерством сельского хозяйства, научились составлять бизнес-план и многое другое.»

От сообщества производственников с приветственным словом выступил депутат Законодательного собрания Омской области, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, генеральный директор ТД «Вавилон» Игорь Витальевич Колодежный. Как профессионал с большим опытом в АПК, он будет освещать практические вопросы для обучающихся в одном из блоков программы.

Владимир Анатольевич Калашников, председатель Омской областной организации профсоюза работников АПК пожелал участникам «Школы фермера» успешного обучения и дальнейшего развития.

Руководители образовательных модулей: по растениеводству - Алексей Алексеевич Гайвас, декан агротехнологического факультета; по животноводству – Ольга Виталиевна Косенчук, декан факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации; по экономическому профилю - Олег Анатольевич Блинов, декан экономического факультета, отметили, что настроены прежде всего на диалог и сотрудничество.

Кирилл Львович Дружинин, директор ООО «Золотой колос», один из участников проекта рассказал, что обучающиеся первой волны проекта порекомендовали ему принять участие в «Школе фермера», что он с удовольствием и сделал.

В завершение встречи новые ученики «Школы фермера» получили символические подарки, которые пригодятся в процессе обучения.

Поздравляем фермеров с началом учебного года и желаем успехов во всех начинаниях!

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.