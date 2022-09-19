Риэлтор из Омска собирала предоплату за коттеджи, а потом кидала арендаторов

Дело будет рассмотрено в мировом суде ЦАО.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кидала арендаторов, собирая предоплату за коттеджи, 28-летняя риэлтор из Омска. Дело будет рассмотрено в мировом суде ЦАО.
О преступлении рассказала областная прокуратура. Как удалось установить, девушка собирала предоплату за аренду жилья, а потом блокировала своих клиентов.
- В ходе переписки и беседы с потерпевшими она заверила их, что выбранные ими на определённые даты коттеджи свободны и в целях их бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от суммы найма, - уточнили в контролирующем органе.
Общая сумма ущерба четверым омичам составила 19 тысяч рублей. Теперь мошеннице грозит уголовная статья и тюремный срок.