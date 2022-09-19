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Происшествия19 сентября 2022 6:52

Риэлтор из Омска собирала предоплату за коттеджи, а потом кидала арендаторов

От рук мошенницы пострадали четверо омичей
Виктория КОВЕРНЕВА
Дело будет рассмотрено в мировом суде ЦАО.

Дело будет рассмотрено в мировом суде ЦАО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кидала арендаторов, собирая предоплату за коттеджи, 28-летняя риэлтор из Омска. Дело будет рассмотрено в мировом суде ЦАО.

О преступлении рассказала областная прокуратура. Как удалось установить, девушка собирала предоплату за аренду жилья, а потом блокировала своих клиентов.

- В ходе переписки и беседы с потерпевшими она заверила их, что выбранные ими на определённые даты коттеджи свободны и в целях их бронирования необходимо внести предоплату в размере 50% от суммы найма, - уточнили в контролирующем органе.

Общая сумма ущерба четверым омичам составила 19 тысяч рублей. Теперь мошеннице грозит уголовная статья и тюремный срок.