В Омской области дали старт отопительному сезону в девяти районах

В других районах подготовку к новому отопительному сезону идет полным ходом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне в девяти районах Омской области начали отопительный сезон. На прошлой неделе тепло включили в домах жителей Нижнеомского, Тевризского, Усть-Ишимского, Калачинского, Крутинского, Любинского и Таврического районов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Как рассказали в ведомстве, сегодня, 19 сентября, отопительный сезон стартовал еще в двух районах - Большеуковском и Называевском районах.

Подготовка к отопительному сезону в других муниципальных районах идет полным ходом. Для этого при райадминистрациях были созданы специальные комиссии, которые начали свою работу 15 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что власти планируют дать старт тепло в квартиры омичей не раньше 15 сентября. Жара в ближайшие дни может отложить начало отопительного сезона на начало октября.