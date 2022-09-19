Первые валидаторы установили на маршруте №78 в Омске

Вскоре подобные устройства появятся еще в девяти автобусах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске на маршруте №78 установили первые валидаторы. Об этом предупреждает горадминистрация.

- Для пассажиров доступны считывающие устройства, установленные на передней и задней площадках подвижного состава. Пассажиры могут самостоятельно произвести оплату любым из доступных способов, - поясняют в мэрии.

Терминал принимает банковскую карту, NFC, «Омку» и «Единую карту омича». При этом возможность оплаты проезда наличными денежными средствами также сохраняется – терминал для обилечивания пассажиров находится у водителя.

Как отмечают чиновники, процесс оплаты занимает не более 5 секунд, а вскоре подобные устройства появятся еще в девяти автобусах.