Омский цирк прокомментировал падение гимнастки с высоты трех метров

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

Падение гимнастки с высоты трех метров прокомментировали в Омском государственном цирке. Напомним, накануне при исполнении трюка сорвалась Татьяна Золотухина. Девушка упала прямо на маты.

Известно, что у артистки сломана кисть и подозрение на компрессионный перелом позвоночника. В администрации заявили, что все артисты при исполнении сложных трюков, готовы к такому исходу.

- Номер «Ремни» работается во всем мире без страховки. Это один из самых зрелищных жанров и конечно же он по-своему очень рискованный. Во время репетиций подобных номеров, артисты отрабатывают не только номер, но и в случае работы без страховки, техники падения, поэтому для актрисы это не было неожиданностью, - пояснили в цирке.