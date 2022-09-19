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Происшествия19 сентября 2022 4:53

Омский цирк прокомментировал падение гимнастки с высоты трех метров

Для девушки, как заявили в администрации, падение не было неожиданностью
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

Падение гимнастки с высоты трех метров прокомментировали в Омском государственном цирке. Напомним, накануне при исполнении трюка сорвалась Татьяна Золотухина. Девушка упала прямо на маты.

Известно, что у артистки сломана кисть и подозрение на компрессионный перелом позвоночника. В администрации заявили, что все артисты при исполнении сложных трюков, готовы к такому исходу.

- Номер «Ремни» работается во всем мире без страховки. Это один из самых зрелищных жанров и конечно же он по-своему очень рискованный. Во время репетиций подобных номеров, артисты отрабатывают не только номер, но и в случае работы без страховки, техники падения, поэтому для актрисы это не было неожиданностью, - пояснили в цирке.