Аукцион на строительство детсада на Завертяева приостановлен из-за жалобы в омское УФАС

Густонаселенный микрорайон катастрофически нуждается в детском саду.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Из-за жалобы в омское УФАС приостановлен аукцион на строительство детсада на улице Завертяева. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.
Контракт на 457 млн рублей на строительство и разработку проектной документации нужно будет доработать. Так считает одна из компаний.
В жалобе указано, что заказчик не обозначил штрафные санкции за срыв сроков и не указал виды работ, которые должен будет сделать самостоятельно. Также не прописано условие при снижении цены на 25% от начальной стоимости контракта.
В составлении конкурсной документации теперь предстоит разбираться антимонопольщикам.