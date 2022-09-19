Аукцион на строительство детсада на Завертяева приостановлен из-за жалобы в омское УФАС

Густонаселенный микрорайон катастрофически нуждается в детском саду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за жалобы в омское УФАС приостановлен аукцион на строительство детсада на улице Завертяева. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Контракт на 457 млн рублей на строительство и разработку проектной документации нужно будет доработать. Так считает одна из компаний.

В жалобе указано, что заказчик не обозначил штрафные санкции за срыв сроков и не указал виды работ, которые должен будет сделать самостоятельно. Также не прописано условие при снижении цены на 25% от начальной стоимости контракта.

В составлении конкурсной документации теперь предстоит разбираться антимонопольщикам.