Жительница Омска Марина Ковалева стала победительницей Московского марафона

Фото: минспорта Омской области.

Накануне бегунья из Омска Марина Ковалева стала победительницей Московского марафона, который прошёл в столице в это воскресенье . Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Омичка преодолела марафонскую дистанцию в 42 километра и 195 метров за 2 часа 29 минут и 7 секунд. В результате этого она стала первой среди женщин, кто пересёк финишную линию. Ее соперница это сделала на 3 минуты позже.

- Я очень хорошо сегодня сбегала, несмотря на ветреную погоду. Температура была очень комфортная – беговая, марафонская. Немного не хватило до личного рекорда – около 15 секунд, но, значит, в следующий раз буду его обновлять. Несмотря на это, я очень счастлива!, - поделилась омичка.

Напомним, ранее бегунья Марина Ковалева неоднократно принимала участие в «Сибирском международном марофоне», который ежегодно проходит в Омске.