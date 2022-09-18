В Омске на 72-м году жизни скончалась тренер по волейболу Людмила Лапкова

Людмила Лапкова со своими воспитанницами. Фото: паблик волейбольной команды «Омь» во «Вконтакте».

Накануне в Омске на 72-м году ушла из жизни известный детский тренер по волейболу Людмила Лапкова. Об этом сообщили в паблике ВК «Омь» во «Вконтакте».

Лапкова посвятила работе тренером более 40 лет. В числе ее воспитанниц известные волейболистки, среди которых - Марина Ситникова, Мария Ушакова, Мира Королева, Наталья Васильченко, Ксения Лауб (Чермашенцева), Надежда и Галина Амелины, Кристина и Ксения Полянские, Виктория Астахова и другие.

В настоящее время дата и место прощания неизвестны. О них сообщат позже.

Напомним, в прошлое воскресенье, 11 сентября, на 62-м году жизни скончался другой представитель омского волейбола - судья всероссийской категории, тренер по волейболу Игорь Бобёр. Он в последние годы занимал должность директора спортшколы №4, которая специализируется на данном виде спорта.