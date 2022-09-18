В Омской области сдали почти 500 тысяч квадратных метров жилья с начала 2022 года

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне Омскстат поделился данными о вводе в эксплуатацию жилья за август этого года. Об этом сообщили в статистическом ведомстве.

Из опубликованных данных следует, что только за август этого года на территории Омской области в эксплуатацию ввели около 57,8 тысяч квадратных метров жилья. При этом интересно, что на долю индивидуальной застройки приходится 45,3 тысячи квадратных метров, то есть почти 80% от всей введенной жилплощади за последний месяц лета.

В ведомстве также отметили, что в период с января по август 2022 года в регионе было введено в эксплуатацию 492 тысячи квадратных метров жилья.. Около 329,2 тысяч квадратных метров из них - новые жилые дома в частном секторе. Все общая площадь введенного в эксплуатацию жилья 8 месяцев этого года в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Напомним, департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство 17-этажного дома в Ленинском округе на Московке.