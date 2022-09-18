В четырех районах Омской области начали отопительный сезон

Отопление дали в Калачинском, Крутинском, Нижнеомском и Тевризском районах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне власти дали старт отопительному сезону в четырех районах Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в ведомстве, отопительный сезон начали Калачинском, Крутинском, Нижнеомском и Тевризском районах. В ближайшие дни станет тепло в домах жителей Любинского, Большеуковского и Москаленского районов.

В остальных районах власти продолжают подготовку к отопительному сезону. Так, для этого в районных администрациях были созданы комиссии, которые проверят готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей к отопительному сезона 2022-2023 года. Приступили они к своей работе еще 15 сентября.

Кроме того, из бюджета Омской области районным администациям было суммарно выделено свыше 60 миллионов рублей на покупку и установку оборудования для котельных, а также на замену изношенных труб. Всего из резервного фонда правительства региона было направленно свыше 132 миллионов рублей на помощь теплоснабжающим организациям в районах.

Напомним, в самом Омске отопительный сезон планируют начать не раньше 20-х чисел сентября.