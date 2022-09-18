Бывший тренер «Витязя» Кравец вошел в тренерский штаб омского «Аванграда»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне стало известно о изменениях в тренерском штабе «Авангард» - на должность ассистента Дмитрия Рябыкина был назначен Михаил Кравец. Об этом сообщили в пресс-службе омского хоккейного клуба.

Контракт с 58-летнем Кравецем руководство клуба заключило до конца сезона. Ранее он занимал должность главного тренера «Витязя» из Подольска. Кроме того, у него есть и опыт работы ассистентом в нескольких клубах - Кравец работал в «СКА-1946» (2009-2012), «СКА» (2012-2014), «Сочи» (2014-2017).

- Мы пригласили в команду опытного специалиста, который поможет нашему тренерскому штабу в непростой ситуации. Михаил Кравец поработал в разных лигах, он умеет придавать игре системность, а также способен требовать от игроков выполнения тренерского задания – и умеет спрашивать за это, - рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Александр Волков.

Напомним, ранее должность помощника Рябыкина занимал Константин Курашев. Он был уволен руководством омских «ястребов» на этой неделе.