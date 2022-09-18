Мэрия прокомментировала вырубку тополей в центре Омска на улице Партизанской

На месте вырубленных тополей высадят 16 шикарных лиственниц. Фото: паблик «Жесть Омска| Новости • ДТП • ЧП» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что в центре Омска на улице Партизанской высадят 16 лиственниц вместо ветхих тополей, которые срубили ранее. Об этом сообщили в мэрии.

Как рассказали в ведомстве, старые тополя, угрожавшие безопасности пешеходов и мимо проезжающих и паркующихся рядом автомобилистов, будут заменены на 16 двухметровых лиственниц. Их городские агрономы высадят на месте вырубленных деревьев совсем скоро - в октябре.

Отметим, аварийные тополя были вырублены при ремонте улицы Партизанской. Ранее в рамках строительных работ на ней заменили инженерные коммуникации, установили новые бордюры и уложили новый асфальт. Сейчас рабочие завершают укладку тротуарной плитки.

Ранее в паблике «Жесть Омска| Новости • ДТП • ЧП» во «ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте» омичи пожаловались на вырубку деревьев на улице Партизанской возле корпуса ОмГПУ.

Напомним, вырубленные тополя представляли серьезные опасность для омичей. Так, в начале августа огромная ветка одного из них упала на пешеходный переход на улице Партизанской. Тогда, к счастью, никто не пострадал.