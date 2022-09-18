В Омске в следующую субботу в Парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет эко-фестиваль

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне стало известно, что 24 сентября в Омске в «Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» пройдет экологический праздник для всей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в ведомстве, на празднике, организованном благотворительным фондом «Система» и «Зеленое Движение ЭКА» при поддержке МТС и Группы «Эталон», омичам расскажут об экопривычках как способе позаботиться о будущем планеты и сделать повседневную жизнь здоровее и позитивнее.

На празднике гостей ждет образовательно-развлекательная программа - экологические мастер-классы, семинары и лекции, эко-квесты, розыгрыш призов. На информационных точках участники смогут узнать о том, как можно использовать вторсырье, а также сыграть в настольную эко-игру «Сколько живут отходы» и рассчитать углеродный след с помощью экокалькулятора. Кроме того, омичи также могут обменять свои вещи и сдать вторсырье. Все эти мероприятия будут проходить на празднике 24 сентября с 12:00 до 17:00.

Омичи смогут принести и обменять на экологическом празднике одежду, книги, посуду, домашние растения, настольные игры, канцелярию и рабочую электронную технику. Организаторы подчеркивают, что главное – чтобы вещи были без дефектов, не требовали чистки, стирки и ремонта. Ознакомиться с полными правилами обмена можно в сообществе «Движения ЭКА» во «Вконтакте» - https://vk.com/wall-19246997_14355 .

- Прекрасно, что существует такая акция. Те активности, которые будут представлены в центре нашего города, обязательно должны заинтересовать омичей. Также важно учесть, что сейчас у молодежи формируются привычки и хочется, чтобы они были полезными, здоровыми и экологичными, - отметил глава минприроды Омской области Илья Лобов.

Мероприятие пройдет как часть социокультурного фестиваля «Система Fest Омск», который состоится с 21 по 25 сентября. Фестиваль организован БФ «Система» при поддержке правительства Омской области и мэрии Омска.

Организаторы мероприятия также рассказали, какое вторсырье могут принести и сдать жители города:

Пластик

Мягкий пластик: пакеты, почтовые пакеты, пакеты от молока, отдельно – вспененный полиэтилен и стрейч-пленка.

Твердый пластик HDPE и LDPE: канистры, флаконы и тюбики от бытовой химии и косметики, а также от некоторых медпрепаратов (перекись, витамины, физраствор), ПЭТ-бутылки и крышечки (от йогуртов, воды, сока и т.п.), разделочные доски.

Твердый пластик РР: одноразовая посуда, питьевые трубочки, тара от молочных продуктов и бесцветные крышки от сметаны, контейнеры из-под весовой продукции, капсулы от шоколадных яиц, флаконы от косметики, ящики из-под фруктов, фильтры для воды, предметы быта (контейнеры для хранения, тазики, цветочные горшки, ведра).

Пластик ПЭТ: бесцветные, прозрачно-голубые, зелёные и коричневые бутылки; бутылки от растительного масла, бутылки белого цвета из-под молочной продукции и бытовой химии.

Не принимают: не бутылочный ПЭТ, бутылки цветные непрозрачные, бутылки «ядовитых» цветов, мягкая пленка с маркировкой 01, ПЭТ и ПЭТФ.

Вспененный полистирол РS: пенопласт от мебели и бытовой техники, подложки от продуктов питания 6 PS, наполнитель от бескаркасных кресел «баббл» (плотно упакованный).

Не принимают: весь остальной полистирол.

Перед сдачей пластмассовые изделия следует вымыть, чтобы очистить их от остатков содержимого, потом высушить и разделить на указанные выше фракции - стрейч-пленку и вспененный полиэтилен – отдельно. Бутылки ПЭТ сдавить, убрав колечки и крышки.

Стекло

Принимают: бутылки (от напитков, от растительных масел; зелёного/коричневого цвета или прозрачные), банки (любого объема), пузырьки и флаконы.

Не принимают: лампочки (в том числе светодиодные и люминесцентные лампочки), керамическая посуда, хрусталь, флакончики от духов, оконное и автомобильное стекло, стеклобой.

Перед сдачей следует избавиться от содержимого и снять крышки. При этом растительное масло можно не вымывать на 100%, а всего лишь тщательно сполоснуть. Пластиковые дозаторы из бутылок от масла можно оставить.

Банки для консервирования, лучше сдавать вместе с крышками (если они есть). Их не отправят на переработку, а раздадут всем желающим.

Макулатура

Принимают: журналы, газеты, книги, тетради, альбомы, конверты, бумага из шредера, листовки, картонные упаковки, коробки и втулки, а также картонные упаковки из-под яиц.

Не принимают: чеки и калька, салфетки и туалетная бумага, тетрапаки, пачки из-под сигарет, обои, фотографии, стаканчики из бумаги, ламинированная и фольгированная бумага, бумага со следами жира и пищи.

Перед сдачей из макулатуры следует убрать пластиковые и металлические включения - скотч и скрепки. Потом ее необходимо разделить на 3 вида - бумага, картон и втулки. Картон и втулки сделать плоскими.

Металл

Принимают: фольга, алюминиевые и консервные банки, баллончики (от лекарств, дезодорантов и т.п.), а также любые ненужные металлические вещи: кухонная утварь, строительный и дачный инвентарь, бытовые предметы.

Перед сдачей следует сполоснуть от пищевого или химического содержимого, а банки и фольгу максимально сжать.