Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская область вошла в топ-10 регионов по итогам ИТ-диктанта. Участие в мероприятии приняли более 230 тысяч человек из всех 85 субъектов РФ. Омичи вошли в десятку самых активных: свои цифровые знания в регионе проверили порядка 6 тысяч человек, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В тройке лидеров оказались жители Санкт-Петербурга (24 тысяч человек), Краснодарский край (16 тысяч человек) и Тюменская область (13 тысяч человек). Средняя оценка омичей составила 65,8 баллов.

- Растет и показатель среднего балла участников. Безусловно, это говорит о том, что жители региона, независимо от возраста, понимают, насколько важна в современном мире цифровая грамотность, – подчеркнул министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

По информации организаторов, в этом году суммарное количество абсолютных отличников в России, набравших 100 баллов, — 6263. Трое самых быстрых из них получили промокоды на 100 тысяч рублей. Ими стали жители Тюменской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Также каждый участник после тестирования получил персональные рекомендации по дальнейшему развитию своих цифровых навыков и компетенций от «Нетологии».

В 2022 году Всероссийская акция по информационным технологиям ИТ-диктант прошла в 5-й раз.