Главы муниципальных районов Омской области отчитались о подготовке к отопительному сезону

В Омске приготовились к суровой сибирской зиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Бурков в рамках рабочей поездки в Крутинский район провёл выездное заседание совета глав муниципальных районов Омской области.

Руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко и главы муниципальных районов доложили губернатору и старте и ходе подготовки к отопительному сезону. Он уже стартовал в Калачинском, Крутинском, Нижнеомском и Тевризском районах. Готовятся к подключению тепла в Любинском, Большеуковском и Москаленском районах.

В регионе создан нормативный запас угля для объектов социальной сферы – завезено 14,5 тысяч тонн при нормативе 8,8 тысяч тонн.

Отметим, что для оказания содействия районам в получении паспортов готовности к отопительному периоду 2022/23 года из областного бюджета на замену изношенного оборудования и труб выделили 31 миллион рублей, на приобретение и установку котельного оборудования направили - 30 миллонов.

На оказание финансовой помощи теплоснабжающим организациям в районах из резервного фонда правительства также выделили более 132 миллионов рублей.