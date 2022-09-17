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Общество17 сентября 2022 7:48

Главы муниципальных районов Омской области отчитались о подготовке к отопительному сезону

Районы удвоили запасы угля на эту зиму
Наталья ВИРКУНЕН
В Омске приготовились к суровой сибирской зиме.

В Омске приготовились к суровой сибирской зиме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Бурков в рамках рабочей поездки в Крутинский район провёл выездное заседание совета глав муниципальных районов Омской области.

Руководитель регионального минэнерго Владимир Шнипко и главы муниципальных районов доложили губернатору и старте и ходе подготовки к отопительному сезону. Он уже стартовал в Калачинском, Крутинском, Нижнеомском и Тевризском районах. Готовятся к подключению тепла в Любинском, Большеуковском и Москаленском районах.

В регионе создан нормативный запас угля для объектов социальной сферы – завезено 14,5 тысяч тонн при нормативе 8,8 тысяч тонн.

Отметим, что для оказания содействия районам в получении паспортов готовности к отопительному периоду 2022/23 года из областного бюджета на замену изношенного оборудования и труб выделили 31 миллион рублей, на приобретение и установку котельного оборудования направили - 30 миллонов.

На оказание финансовой помощи теплоснабжающим организациям в районах из резервного фонда правительства также выделили более 132 миллионов рублей.