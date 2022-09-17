За 10 лет отравлений алкоголем в Омской области стало вдвое меньше

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Больше чем в половину за последние годы в Омской области снизилось число отравлений и смертность от алкогольной интоксикации. По словам заведующего региональным токсикоцентром , д.м.н. Александра Сабаева, картина характерна для Сибири в целом.

По мнению заведующего отделением острых отравлений БСМП №1, положительная динамика связана с изменением самой культуры употребления алкогольных напитков. А разнообразие досуга способствовало снижению числа случаев бытового пьянства.

- Люди меняют свой образ жизни: становятся автолюбителями, занимаются спортом, у людей появляются интересные хобби, они больше путешествуют. Меняется и законодательство. На продажу алкоголя вреден часовой регламент. Люди перестали распивать во дворах и парках. Да и традиции изменились. Раньше «обмывать» каждую крупную покупку или отпуск было делом обычным, сейчас в этом нет необходимости, — делится наблюдениями врач-токсиколог Александр Сабаев.

Фото: минздрав Омской области.

Медики предостерегают о том, что алкоголь оказывает негативное влияние не только на внутренние органы, но и на нервную систему человека, на интеллект, подавляя работу мозга. Длительность жизни регулярно употребляющего горячительные напитки человека сильно сокращается. Пьющие люди живут в среднем на 10-15 лет меньше.

- Нет полезных или безопасных доз алкоголя. А регулярное употребление спиртного даже в малых количествах грозит вызвать зависимость,- предостерег специалист.