С понедельника в Омск придет жара

Отопление начнут давать 19-20 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала следующей рабочей недели омские синоптики ждут прихода жары в регион. Так 19 сентября в Омской области должно потеплеть до +21 градуса, а затем в течение недели температура станет еще выше - до +28 градусов. Наконец, придет так называемое бабье лето.

При этом жара будет почти мимолетной - всего синоптики Обь-Иртышского гидрометеорологического отделения прогнозируют тепло в течение 4-5 дней. Уже к концу недели в регионе снова заметно похолодает - до +15 градусов.

Отметим, что как раз на этот период городская администрация запланировала поэтапный пуск отопления в социальные учреждения города, а затем и в жилые дома.