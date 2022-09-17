В омской мэрии прокомментировали странную установку светофора на Транссибирской улице

Фото: паблик «ВКонтакте» «ЧП Омск».

В омской администрации прокомментировали довольно странную установку светофора по улице Транссибирской. Ранее жители пожаловались, что новый светофор стоит и 10 метрах от пешеходного перехода.

- Даже на фото видно, что обустройство светофорного объекта, подходов к нему на улице Транссибирской только началось. Все работы будут выполнены в соответствии с проектом организации дорожного движения, - сказано комментариях к записи паблика «ВКонтакте» «ЧП Омск».

Скорее всего, позже городским департаментом хозяйства и благоустройства пешеходный переход будет демонтирован в том месте, где расположен сейчас, и перенесен ближе к светофорному объекту.