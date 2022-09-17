Омичи снова пожаловались на выбросы минувшей ночью

Минэкологии признали, что выбросы были. Фото: Алексей ФОКИН

Ночь с 15 на 16 сентября для некоторых омичей стала сложной - им было нечем дышать. Многие подписчики паблика «Проект «Дыши, Омск!» сообщили в который раз о запахах гари, «химии», «дихлофоса», которые ощущались в разных частях города. При этом их жалобы прокомментировали в министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

- Автоматизированный пост на улице Заслонова в Ленинском округе 15 сентября в период с 21:40 до 23:20 зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц диаметром 2,5 микрометра в 1,5 раза. Метеорологические условия в городе были снова неблагоприятными для рассеивания промышленных выбросов: слабый ветер и туман, - таким ответом сопроводили тему в паблике чиновники ведомства.

Какие именно взвешенные частицы попали в атмосферу - не уточняется.