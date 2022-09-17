В Омске на регулируемый тариф переведут 78 маршрутов и 11 отменят

В администрации продолжают работу по оптимизации системы пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается работа по внедрению новшеств в работу городской транспортной системы. Очередное из них закреплено в новом проекте постановления департамента транспорта администрации Омска.

В документе говорится, что 78 существующих маршрутов будут переведены на регулируемый тариф. Таким образом, перевозчиков включают в установленные правила работы по зафиксированному размеру оплаты. Эти перевозчики уже не смогут самостоятельно менять стоимость проезда в пассажирском транспорте.

Для омичей такой шаг - только плюс, потому что на маршрутах будут действовать и все применяемые льготы. Полностью массовых перевод завершат меньше, чем через год - в июне 2023 года.

Будущим постановлением в городе будет отменено 11 маршрутов, многие из них - дублеры. Некоторые не работают. Это маршруты под номерами: №703, 201, 346, 394, 430, 434, 470, 511, 568, 55Н.