Омский врач-гастроэнтеролог рассказала о последствиях алкоголизма для пищеварения

Фото: минздрав Омской области.

Здоровый образ жизни пока, увы , не стал повсеместной нормой для детей и подростков, не говоря уже о лицах старшего возраста. О том, какие последствия оказывает «коварный убийца» на органы пищеварительной системы сегодня рассказывает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог городской больницы № 3 – Лаптева Ирина Владимировна.

- Алкогольная зависимость или хронический алкоголизм - в нашей стране наиболее распространенная зависимость. В чем кроется главная опасность алкоголя? В его обманчивой безобидности! Ведь, как известно, нет такой зависимости, которая возникла бы сама по себе. Этиловый спирт действует «исподтишка»-сначала пациенты не замечают каких-либо неприятных изменений или последствий, но со временем в организме начинаются процессы, которые порой невозможно остановить, - прокомментировала медик.

Наиболее распространенные и опасные заболевания среди лиц, злоупотребляющих алкоголем - это заболевания печени.

-Алкогольная болезнь печени - заболевание, в процессе которого нарушаются основные функции печени. У пациента появляются: слабость, потеря веса рвота, боль в правом подреберье. Ведение таких пациентов целесообразно проводить общими усилиями специалистов наркологического и соматического профиля, - пояснила Лаптева.

А дальше- больше.

- Алкогольный гастрит- острое или хроническое воспалительно-деструктивное заболевание желудка. Проявляется болью в эпигастральной области, рвотой, изменением аппетита. На слизистую оболочку желудка наиболее выраженный эффект оказывают алкогольные напитки , в состав которых входит 20% алкоголя и более. Частое осложнение алкогольного гастрита- язвенная болезнь, которая является главной причиной желудочных кровотечений, - пояснила специалист.

Есть и панкреатит, и значение алкоголя в происхождении острого и хронического панкреатита доказано. Примерно 50% всех случаев связано со злоупотреблением алкоголем. жалобы все те же болевые ощущения разной интенсивности.

- Всем своим пациентам с такими проблемами я напоминаю: первым и самым главным условием лечения пациента с различными заболеваниями, вызванными алкогольной зависимостью, является полный отказ от употребления алкогольных напитков и соблюдение строгой диеты, которую сможет подобрать только квалифицированный врач. Во многих случаях выполнение только этого условия приводит к обратному развитию патологических изменений, однако стоит помнить , что процесс лечения таких пациентов - очень трудоемкая, кропотливая работа медиков различных специальностей. К сожалению, не редко в организме пациента развиваются процессы, которые невозможно остановить. Знать о вреде алкоголя - не вредно. Вредно злоупотреблять алкогольными напитками и уничтожать организм, порой не имея шанса что-то исправить, - подытожила Лаптева.