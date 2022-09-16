Почему люди пьют и как помочь, если в семье случилась беда: об алкоголизме рассказала омский врач

Фото: минздрав Омской области.

Современная реальность крайне изменчива и требует быстрой адаптации к меняющимся условиям жизни, диктуя всё новые и новые требования к человеку. Неудивительно, что человек в ситуации стресса склонен искать способы снизить эмоциональное напряжение, сделать паузу, отвлечься. К сожалению, не все способы совладать с вызовами среды, которые выбирает современный человек, безвредны. Одним из них является алкоголь.

Результаты злоупотребления алкогольными напитками очевидны, и в стадии сформировавшейся зависимости могут приводить к необратимым последствиям как для физического, так и для психического здоровья. Однако, этого заболевания можно избежать, понимая, какие причины предшествуют желанию решить свои проблемы с помощью алкоголя.

Основные причины алкогольной зависимости:

1. Потребность снять стресс.

2. Неудовлетворённость жизненной ситуацией.

3. Отсутствие доверительных, близких отношений.

4. Неуверенность в себе, внутриличностные конфликты.

5. Пример зависимого поведения семье.

6. Зависимость от общественного мнения.

7. Депрессивное состояние.

Помните, что из любой трудной жизненной ситуации возможно найти выход. Если же кто-то из Ваших близких столкнулся с проблемой алкогольной зависимости, важно знать об основных мерах, способствующих изменению ситуацию.

Как помочь близкому с алкогольной зависимостью - несколько рекомендаций от медицинского психолога наркологического диспансера Аленчиковой Татьяны:

1. Алкогольная зависимость это наркологическое заболевание, требующее лечения и наблюдения специалистами соответствующего профиля.

Убедите близкого обратиться за профессиональной помощью. При этом важно сохранять спокойствие и апеллировать к фактам, которые стали следствием злоупотребления алкоголем. Не спорьте, не стыдите близкого. Будьте последовательны и настойчивы в своём желании помочь.

2. Не путайте жалость и сочувствие.

К сожалению, часто именно родственники зависимого, желая облегчить состояние близкого в состоянии абстиненции, приносят очередную порцию алкоголя и верят многочисленным обещаниям отказаться от дальнейшего употребления, тем самым только усугубляя процесс алкоголизации.

Не стоит брать на себя роль спасателя. При первых же признаках алкогольной зависимости необходимо обратиться за профессиональной помощью врача-нарколога.

3. Алкогольная зависимость накладывает отпечаток и на личностные особенности человека. Страдает волевая сфера, снижаются когнитивные функции, человек может испытывать трудности в социализации, может стать более замкнутым и подавленным.

Лучший способ помочь близкому в такой ситуации это быть рядом, разговаривать, не осуждать близкого человека и поддерживать в процессе лечения. В случае необходимости стоит обратиться к психологу. Это касается как самого зависимого, так и его близких. Работа с психологом сможет помочь разобраться в психологических причинах зависимого поведения близкого.

Будьте внимательны к себе и своим близким, проявляйте заботу о физическом и ментальном здоровье, решайте проблемы своевременно и, конечно, придерживайтесь здорового образа жизни. Это ключевые постулаты профилактики зависимого поведения.