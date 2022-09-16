Алкоголизм лечится: о расправе над недугом рассказал омский нарколог Сергей Ракитин

Фото: минздрав Омской области.

Использование алкоголя неразрывно связано с человеческой историей и имеет широкое применение как в медицинских, бытовых, технических, так и в пищевых целях. Именно употребление алкоголя как напитка, имеющего определенные психоактивные свойства, может привести к тяжелым последствиям в виде хронического заболевания центральной нервной системы - алкоголизма.

Хронический алкоголизм - результат длительного бесконтрольного приема спиртного, порой имеющий брутальный и печальный характер течения и в настоящее время является одной из «стыдных» тем, о которой не принято говорить открыто. Люди, больные алкоголизмом, лишаются порой поддержки родных и друзей, теряют социальные связи, приобретают массу ассоциированных заболеваний. Учитывая, что алкоголь является легальным психоактивным веществом и его можно купить в обычном магазине, не стоит недооценивать его разрушительную силу, не только для каждого отдельного человека или семьи, но и для общества, для страны в целом! В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации уровень потребления алкоголя остается стабильно высокой: около 11-12 литров, в пересчете на чистый спирт, в год на человека, включая несовершеннолетних.

Не стоит думать, что данная проблема характерна только для какой-то одной части общества, на самом деле от этой зависимости не застрахованы ни представители творческой элиты, ни преуспевающие бизнесмены.

А что делать тем, кто уже болен, не знает, как остановиться, стремительно опускается на «дно» жизни, теряет самое дорогое – семью, работу, друзей?.. Или тем, кто уже испробовал разные немедицинские методики, безуспешно ходил к целителям, но так и не достиг выздоровления? Главное – не отчаиваться, выход есть всегда, необходимо помнить об этом, принять твердое решение победить болезнь и вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Историей того, кто смог справиться с недугом, заново начать жизнь, обрести веру в себя, восстановить положение в обществе, доверие близких, вернуться к работе рассказал заведующий мужским наркологическим отделением №3 Омского областного наркологического диспансера, врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Сергей Андреевич Ракитин.

- В наше отделение поступил пациент Иван Н., 48 лет. История заболевания развивалась типично: первые пробы спиртного были в 17-18 лет «за компанию», «для настроения и храбрости». Далее после окончания вуза и до начала трудовой деятельности у пациента сформировался определенный ритм приема спиртного «по выходным пивка попить», сначала в субботу, затем добавился вечер пятницы, а затем и воскресенье. Больной не обращал внимания на то, что вместо 2-3 бутылок за вечер стал выпивать 7-8, а то и 10 бутылок, что с утра был уже не так весел и бодр, а иногда и беспокоили головные боли и раздражительность на утро после «вечернего расслабления», - пояснил нарколог.

В какой-то момент, больной осознал, что не может провести выходные без спиртного, все казалось наскучившим, рабочая неделя выматывала и пациент считал нормальным делом «немного расслабится, снять стресс», начались скандалы в семье, так как семейный бюджет стал страдать от регулярных немалых трат на спиртное, так как пиво уже не приносило должный эффект, и Иван начал выпивать водку.

Через несколько лет регулярного приема спиртного «по выходным» случился первый настоящий запой. Во время отпуска, когда не надо было идти на работу, пришло решение «опохмелиться» и таким образом наш пациент пропил 10 дней. Через полгода у пациента случился второй запой, когда он прогулял работу и был уволен. На протяжении последующих двух лет Иван не работал, уходил в запои на 10-15 дней, а после «выхода» клялся жене, что это было в последний раз и теперь он «завяжет» и найдет работу. Но этого не произошло, и после очередного запоя терпение супруги подошло к концу, и она подала на развод.

На таком фоне пациент выпивал более трех недель подряд, был в крайне подавленном состоянии, даже подумывал наложить на себя руки, но испугался...

- Решение обратиться за помощью в наркологический диспансер было верным. После проведенного курса лечения в нашем отделении, в который входила как медикаментозная терапия, так и психотерапевтическая помощь, пациент дополнительно прошел курс амбулаторной медико-социальной реабилитации, в наркологическом кабинете по месту жительства, - добавил Ракитин.

Иван после пройденного лечения и сегодня не употребляет спиртное около 14 месяцев, помирился с женой, восстановился на работе, а самое главное научился проводить выходные и свободное время в трезвости и получать радость от жизни без помощи спиртного.